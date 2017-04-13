13.04.2017 (12:57)

Артиллеристы ЮВО впервые выполнили боевые стрельбы из уникальных минометов «Тюльпан» и пушек «Пион»

Военнослужащие артиллерийских подразделений Южного военного округа (ЮВО), сформированных в декабре прошлого года на Северном Кавказе, в ходе планового лагерного сбора выполнили первые боевые стрельбы из уникальных 240-мм самоходных минометов «Тюльпан» и 203-мм самоходных пушек «Пион», которые по огневой мощи не имеют аналогов в мире.

Артиллеристы вели огонь осколочно-фугасными минами и снарядами по заглубленным командным пунктам условного противника, подземным складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, которые недоступны для уничтожения другой наземной артиллерией.

Координаты целей артиллеристы получали от беспилотного летательного аппарата «Орлан», который на высоте свыше 1000 метров вел разведку позиций условного противника.

Перед выполнением боевых стрельб военнослужащие отработали вопросы маршевой подготовки, выбора и занятия подготовленных и неподготовленных позиций, топогеодезической привязки к местности, а также совершения противоогневых маневров.

Всего к тренировке по управлению огнем привлекалось более 200 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц вооружения и военной техники.

Справочно:

Миномет 2С4 «Тюльпан» предназначен для уничтожения прочных сооружений полевого типа, зданий, приспособленных противником для укрытия живой силы и техники, командных пунктов, артиллерийских и ракетных батарей и другой боевой техники, недоступной для настильного огня. Он является единственным в мире минометом такого калибра.

203-мм пушка «Пион» предназначена для подавления и ликвидации пунктов управления войсками, живой силы противника, а также для разрушения бетонных, железобетонных и земляных укреплений, уничтожения дальнобойной артиллерии и пусковых установок тактических ракет и средств противоракетной обороны.

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