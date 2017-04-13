13.04.2017 (12:48)

Артиллеристы российской военной базы в Армении приступили к выполнению контрольных стрельб на высокогорном полигоне Алагяз

Артиллеристы российской военной базы в Армении приступили к выполнению контрольных стрельб на высокогорном полигоне Алагяз.

Всего на занятия привлечено более 100 военнослужащих и задействовано около 30 единиц военной техники.

В течение трех дней, перед началом выполнения боевых стрельб, на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря артиллеристы выполняли техническое обслуживание орудий.

Также военнослужащие сдавали зачеты по знанию материальной части вооружения и военной техники, а также требований мер безопасности в ходе практического выполнения огневых задач.

В ходе боевых стрельб расчеты будут поражать цели условного противника из реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град». Корректирование огня выполнят с применением данных подразделений беспилотных летательных аппаратов, а также систем артиллерийской разведки.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице