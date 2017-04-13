13.04.2017 (12:43)

Зенитчики Южного военного округа состязаются в поражении воздушных целей из ПЗРК «Игла»

В Южном военном округе (ЮВО) на базе учебных центров боевого применения войск ПВО Сухопутных войск в Краснодарском крае и Астраханской области стартовал окружной этап конкурса «Чистое небо» среди взводов переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» на бронетранспортерах БТР-80.

В ходе соревнований расчеты выполнят боевые стрельбы из ПЗРК с места и в движении по мишеням, имитирующим вертолет и скоростные воздушные цели, летящие как навстречу, так и удаляющиеся.

В то же время водители бронетранспортеров БТР-80 продемонстрируют мастерство вождения боевых машин по пересеченной местности с преодолением различных препятствий, таких как брод, косогор, участок минно-взрывного заграждения и др. Протяжённость маршрутов на специально подготовленной трассе составляет до 11 км.

Также военнослужащие из автоматов АК-74 поразят мишени, имитирующие живую силу условного противника на удалении до 500 м, а на полосе препятствий преодолеют лабиринт, ров, разрушенный мост и лестницу.

Соревнования завершатся в конце апреля. Команда, показавшая лучший результат, будет представлять ЮВО на Всеармейском конкурсе «Чистое небо», который состоится в июне на базе Учебного центра боевого применения войск ПВО Сухопутных войск в Ейске (Краснодарский край).

Всего в состязаниях принимают участие более 100 военнослужащих, задействовано свыше 30 единиц вооружения и военной техники от мотострелковых и танковых соединений, а также соединений Черноморского флота, дислоцированных в Крыму, Дагестане, Северной Осетии — Алания, Ростовской и Волгоградской областях.

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