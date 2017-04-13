13.04.2017 (12:36)

Учение соединений армии ВВС и ПВО Южного военного округа в Бурятии завершится ракетными пусками из ЗРК С-300ПМ

В рамках совместного учения объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа смешанное авиационное соединение в составе четырех авиагрупп осуществило перелет на оперативные аэродромы с удалением более 7 тыс. км.

Экипажи истребительной авиации на современных многофункциональных комплексах Су-30СМ, Су-34 и истребителях Су-27 в ходе полета выполнили не менее трех дозаправок в воздухе, что обеспечило максимально сжатые сроки переброски авиационного соединения на удаленные аэродромы.

Экипажи танкеров Ил-78 осуществили несколько перекачек топлива на высотах от 4 до 6 тыс. метров.

Всего в учении задействованы более 30 самолетов и 10 вертолетов.

Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-8АМТШ «Терминатор» осуществили дальний перелет с выполнением 14 промежуточных посадок для дозаправки топливом и пополнения боекомплекта.

В ходе полета экипажи бомбардировочной, истребительной и армейской авиации выполняли упражнения по поражению воздушных и наземных целей на незнакомых полигонах, осуществив практические пуски ракет и бомбометание.

Экипажи самолетов действовали в составе пар, звена, эскадрильи при нанесение массированного авиационного удара.

Кроме того, экипажи авиационного соединения отработали преодоление эшелонированной системы противовоздушной обороны условного противника, созданную в рамках учения на полигоне Телемба в Республике Бурятия.

Всего к учениям привлечено около 1000 военнослужащих и задействовано более 350 единиц вооружения и военной техники, в том числе самолеты Су-30М2, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34, вертолеты Ми-8АМТШ, а также зенитные ракетные системы С-300 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С».

Масштабное учение объединения ВВС и ПВО Южного военного округа на полигоне Телемба продлится до конца недели и завершится боевыми пусками ракет из комплекса С-300 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С».

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