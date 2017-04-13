13.04.2017 (12:27)

Командование ЮВО проведет прием военнослужащих и граждан по личным вопросам

В Южном военном округе (ЮВО) состоится рабочий прием командованием объединения военнослужащих, членов их семей и офицеров запаса по личным вопросам.

Представители руководящего состава округа рассмотрят обращения граждан по наиболее волнующим их вопросам, в том числе касающиеся призыва на военную службу по контракту из запаса, оказания медицинской и правовой помощи, получения удостоверения ветерана боевых действий и ряд других.

В мероприятии примут участие представители органов военного управления ЮВО, регионального управления правового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации и Общественной приемной Минобороны России в Южном военном округе.

Мероприятие состоится 20 апреля в приемной полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе, по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 71/16.

Записаться на прием можно по телефону: 8 (863)2827917, 8 (863) 2827404

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