Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Новости Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

13.04.2017 (12:27)

Командование ЮВО проведет прием военнослужащих и граждан по личным вопросам

В Южном военном округе (ЮВО) состоится рабочий прием командованием объединения военнослужащих, членов их семей и офицеров запаса по личным вопросам.

Представители руководящего состава округа  рассмотрят обращения граждан по наиболее волнующим их вопросам, в том числе касающиеся призыва на военную службу по контракту из запаса, оказания медицинской и правовой помощи, получения удостоверения ветерана боевых действий и ряд других.

В мероприятии примут участие представители органов военного управления ЮВО, регионального управления правового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации и Общественной приемной Минобороны России в Южном военном округе.

Мероприятие состоится 20 апреля в приемной полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе, по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 71/16.

Записаться на прием можно по телефону: 8 (863)2827917, 8 (863) 2827404

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Социальное развитие , Социальная защита
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false