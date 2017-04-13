13.04.2017 (11:19)

Союзники по ОДКБ обменяются опытом борьбы с терроризмом в ходе сбора на Южном Урале

Военнослужащие стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обменяются опытом борьбы с терроризмом в ходе трехдневного оперативного сбора, который проходит в Челябинской области на базе 90-й танковой дивизии Центрального военного округа.

Перед участниками выступят начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, представители руководящего состава вооруженных сил Казахстана, Киргизии и Таджикистана по вопросам затронут военно-политической обстановки в Центрально-Азиатском регионе (ЦАР).

В рамках сбора также спланировано проведение штабной тренировки под руководством командующего Коллективными силами быстрого развертывания в ЦАР ОДКБ.

Участникам сбора будут продемонстрированы тактические занятия и тренировки по стрельбе и управлению огнем артиллерии с участием подразделений 90-й танковой дивизии на Чебаркульском полигоне. Все делегации также посетят оборонные предприятия в Челябинской области.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице