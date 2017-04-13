13.04.2017 (10:47)

В Новороссийске прошел семинар-практикум по вопросам организации учебных сборов со студентами техникумов и колледжей

Сегодня в Новороссийске в расположении соединения Воздушно-десантных войск впервые в России был проведен семинар-практикум по теме «Организация и проведение учебных сборов со студентами техникумов и колледжей».

В мероприятии приняли участие представители краевого министерства образования, науки и молодежной политики, сотрудники военкоматов, ответственные за допризывную подготовку граждан, а также преподаватели основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) образовательных организаций профессионального образования Краснодарского края.

На четырех учебных местах офицеры полка продемонстрировали участникам семинара порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим, провели показные занятия по строевой, физической и огневой подготовке, уделив при этом особое внимание требованиям безопасности при обращении со стрелковым оружием.

Участники семинара-практикума отметили, что такое сотрудничество с войсковыми частями помогает лучше понять специфику служебной деятельности военнослужащих, использовать полученные знания в практической работе с допризывной молодежью.

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