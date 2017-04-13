13.04.2017 (10:18)
Новые объекты инфраструктуры Центра боевой подготовки в Нижегородской области введут в строй к 1 июня с.г.
Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Андрей Картаполов в рамках рабочей поездки по соединениям и воинским частям 1-й танковой армии проверил ход строительства очередных объектов инфраструктуры 333-го Центра боевой подготовки в Нижегородской области.
Генерал-полковник Андрей Картаполов заслушал командира центра и руководителя проекты о вводе в строй новых объектов к 1 июня с.г.
В настоящее время в центре завершается строительство контрольно-пропускного пункта (КПП), штаба, учебно-тренажёрного комплекса, столовых, а также комплекса ремонта и технического обслуживания вооружения и военной техники (ВВТ). Готовность объектов составляет 80%.
Кроме того, командующий войсками ЗВО проверил готовность трех новейших автономных полевых лагерей АПЛ-500 к приему новых подразделений.