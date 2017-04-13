13.04.2017 (10:18)

Новые объекты инфраструктуры Центра боевой подготовки в Нижегородской области введут в строй к 1 июня с.г.

Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Андрей Картаполов в рамках рабочей поездки по соединениям и воинским частям 1-й танковой армии проверил ход строительства очередных объектов инфраструктуры 333-го Центра боевой подготовки в Нижегородской области.

Генерал-полковник Андрей Картаполов заслушал командира центра и руководителя проекты о вводе в строй новых объектов к 1 июня с.г.

В настоящее время в центре завершается строительство контрольно-пропускного пункта (КПП), штаба, учебно-тренажёрного комплекса, столовых, а также комплекса ремонта и технического обслуживания вооружения и военной техники (ВВТ). Готовность объектов составляет 80%.

Кроме того, командующий войсками ЗВО проверил готовность трех новейших автономных полевых лагерей АПЛ-500 к приему новых подразделений.

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