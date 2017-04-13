13.04.2017 (10:15)

Танкисты ЗВО выполняют упражнения контрольных стрельб в рамках контрольной проверки

Экипажи танков Т-72Б3 новейшей модернизации, недавно поступивших на вооружение соединений и воинских частей гвардейского танкового объединения Западного военного округа (ЗВО), приступили к выполнению упражнений контрольных стрельб в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

Танкисты выполняют тактико-огневые упражнения стрельб, которые характеризуются сложной тактической обстановкой и одновременным сочетанием огневых задач для применения всего комплекса вооружения боевой машины.

При этом для экипажей созданы более сложные условия для стрельбы, в частности, на 200 м увеличена дальность ведения огня из 125-мм танковой пушки — до 2200 м, а также сокращено время показа мишеней.

Экипажам приходится отрабатывать такие элементы огневой подготовки как фланговая стрельба, стрельба с ходу из пушки и пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника.

Боевая подготовка с экипажами модернизированных Т-72Б3 спланирована таким образом, чтобы охватить все основные вопросы ведения боя танковым подразделением в наступлении днем и ночью.

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