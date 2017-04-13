13.04.2017 (09:50)

В Восточном военном округе проходит предварительный этап конкурса профессионального мастерства «Снайперский рубеж-2017»

Лучшие снайперы из соединений и воинских частей Восточного военного округа, дислоцированных в Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, Республике Бурятия, Амурской и Сахалинской областей, приступили к состязаниям в конкурсе профессионального мастерства «Снайперский рубеж-2017». Соревнования проходят в Хабаровском крае на базе общевойскового полигона Князе-Волконский.

В общей сложности к конкурсу привлечены около 40 военнослужащих, представляющих все общевойсковые объединения округа, подразделения специального назначения, морскую пехоту Тихоокеанского флота и школу снайперов окружного учебного центра ВВО.

В ходе соревнований военнослужащие в течение нескольких дней будут проходить самые различные этапы испытаний на профессиональную состоятельность. Помимо стрельбы из снайперских винтовок, им предстоит преодолеть на скорость полосу препятствий, выполнить стрельбу из пистолета Макарова, нормативы по метанию гранат.

Самыми сложными элементами конкурса станут стрельба на максимальные дистанции, по движущимся мишеням и на внимательность, когда условного противника надо будет узнать по фотографии.

Кроме того, военнослужащие будут выполнять задания в составе снайперских пар и подразделений, поражая большое количество целей в заданных районах на скорость.

По итогам соревнований определятся лучшие команды снайперов, которые получат кубок победителя, а лучшие из них в индивидуальном первенстве войдут в сборную команду, которая представит Восточный военный округ на всероссийском этапе конкурса «Снайперский рубеж-2017».

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