13.04.2017 (10:04)

В войсках Восточного военного округа проведено 35 тренировок по противодействию терроризму

Внезапные тренировки проведены в гарнизонах Восточного военного округа в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областях.

В ходе тренировок подразделениями противодействия терроризму и подразделениями усиления соединений и воинских частей отрабатывались вопросы оперативного выдвижения в заданные районы, блокирования и ликвидации условных незаконных вооруженных формирований, предпринявших попытки захвата военных объектов, вооружения и заложников в жилых зонах гарнизонов, а также ликвидации последствий применения ими отравляющих веществ.

В общей сложности к тренировкам привлекалось более 3,5 тысяч военнослужащих и было задействовано около 200 единиц военной и специальной техники.

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