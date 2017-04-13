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13.04.2017 (09:30)

Курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища готовятся к «АрМИ-2017»

Курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) приступили к интенсивным тренировкам для участия во всеармейских этапах конкурсов, входящих в программу Армейских международных игр.

В зависимости от выбранной специальности будущие офицеры вошли в состав сборных команд, которые представят вуз на тех или иных состязаниях.

В этом году команды училища выступят в таких конкурсах, как «Суворовский натиск», «Снайперский рубеж», «Эльбрусское кольцо», «Отличники войсковой разведки» и «Морской десант».

К практической отработке элементов конкурсов и выполнению требуемых нормативов приступили более 100 курсантов

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Армейские международные игры , Восточный военный округ
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