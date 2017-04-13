13.04.2017 (08:41)

В ВВО сформировано 159 учебных рот для приема молодого пополнения

В Восточном военном округе для организации встречи, размещения и ввода в строй призывников сформированы 80 администраций сборов молодого пополнения и 159 учебных рот. Их возглавили лучшие офицеры – командиры и методисты. Также в их состав вошли наиболее подготовленные сержанты-контрактники.

Всего в ходе весенней призывной кампании этого года войска округа пополнят более 18 тысяч юношей. 10 тысяч из них будут призваны военными комиссариатами Восточного военного округа, остальные прибудут из западных и центральных регионов страны.

На настоящий момент призывные комиссии в военкоматах ВВО прошли уже более тысячи молодых людей. Первые отправки команд призывников войска спланированы на конец апреля.

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