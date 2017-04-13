13.04.2017 (05:32)

Корабли Тихоокеанского флота отразили удар СВН условного противника

На морских полигонах боевой подготовки Тихоокеанского флота экипажи кораблей в рамках контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения успешно отработали задачи по отражению удара средств воздушного нападения (СВН) условного противника.

Корабельная поисково-ударная группа Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Виноградов» отработала комплекс задач по отражению массированного удара СВН условного противника.

На кораблях были активированы средства радиоэлектронной борьбы и поставлены активные и пассивные помехи. При подходе целей на рубеж ведения огня экипажами кораблей были выполнены одновременные практические ракетно-артиллерийские стрельбы по ракетам-мишеням «Саман», запущенным с борта малого противолодочного корабля «Советская Гавань». В ходе выполнения боевого упражнения все назначенные цели были успешно поражены.

Во время дальнейшего выхода в море кораблям предстоит выполнить совместный поиск подводной лодки условного противника во взаимодействии с противолодочной авиацией Тихоокеанского флота. А так же провести ряд внутрикорабельных учений и тренировок.

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