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13.04.2017 (05:27)

На Камчатке лётчики-истребители МиГ-31 выполнили перехват воздушной цели в стратосфере

На Камчатке в рамках проведения мероприятий боевой подготовки пара истребителей-перехватчиков МиГ-31 авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота провела тренировку по перехвату условных крылатых ракет.

По учебной тревоге лётчики-истребители выполнили взлёт и перелёт в заданный район. После чего экипажи МиГ-31 отработали поиск и уничтожение воздушных целей.  Параметры летящих целей были получены от средств ПВО. Условная цель для каждого экипажа МиГ-31 – крылатая ракета была обнаружена летящей со скоростью 800 км/ч. в нижних слоях стратосферы. Дистанция уничтожения ракеты составила около 120 км.

Особенностью данных перехватов стало то, что для создания оптимальных условий обнаружения цели экипажам МиГ-31 пришлось подняться в стратосферу на высоту 15 км. и скорость полёта истребителей-перехватчиков составила более 2500 км/ч.

По итогам соревнований на первенстве Военно-Морского Флота России истребительная эскадрилья авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота уже третий год подряд занимает первое место по ведению воздушного боя.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Тихоокеанский флот , ПВО , Авиация
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