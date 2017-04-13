13.04.2017 (00:50)

Объединенный Учебный Центр ВМФ России приступил к очередному циклу подготовки 100 морских пехотинцев антитеррора

Прошедшие отбор и прибывшие с Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов 100 морских пехотинцев, приступили к плановой подготовке для несения службы в составе антитеррористических групп на кораблях, выполняющих задачу военно-морского присутствия в различных районах Мирового океана.

Полуторамесячный курс морских пехотинцев на цикличной основе уже ряд лет проводится на базе, дислоцированного в Санкт-Петербурге Учебного центра морской пехоты, структурно входящего Объединенный учебный центр (ОУЦ) ВМФ России. Ранее, в начале 2017 года, в ходе первого цикла обучения, уже прошли подготовку и возвратились на флоты для выполнения задач на кораблях около 100 морских пехотинцев.

В 2016 – 2017 годах Объединенный учебный центр ВМФ России в Санкт- Петербурге подготовил свыше 700 морских пехотинцев для выполнения задач в составе групп антитеррора на борту кораблей, выполняющих задачи боевой службы, дальних походов в дальней морской и океанской зоне. С целью эффективной подготовки морских пехотинцев к длительному несению службы в составе антитеррористических групп на кораблях на удалении от пунктов базирования, разработана и внедрена специальная программа обучения. Она включает в себя: изучение устройства, технических средств и вооружения российских боевых кораблей всех рангов и классов, которые привлекаются для выполнения задач в различных районах Мирового океана, изучение Международного Морского права, отработку практических действий на кораблях при ведении всех видов охраны и обороны, обучение тактике действий в составе досмотровых групп и отработку способов высадки на суда, при решении задач антипиратского характера. Морские пехотинцы, также, проходят огневую подготовку по стрельбе из штатного стрелкового оружия, как по надводным целям, так и в условиях ограниченного пространства внутренних помещений (отсеков, коридоров, тамбуров) кораблей и судов.

Программа подготовки включает в себя накопленный практический опыт антипиратских действий. На протяжении ряда лет, военнослужащие морской пехоты в составе групп антитеррора находятся на борту каждого боевого корабля или судна обеспечения ВМФ России, выполняющего задачи на удалении от мест постоянного базирования. Все морские пехотинцы являются военнослужащими контрактной службы.

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