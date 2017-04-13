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13.04.2017 (00:50)

Объединенный Учебный Центр ВМФ России приступил к очередному циклу подготовки 100 морских пехотинцев антитеррора

Прошедшие отбор и прибывшие с Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов 100 морских пехотинцев, приступили к плановой подготовке для несения службы в составе антитеррористических групп на кораблях, выполняющих задачу военно-морского присутствия в различных районах Мирового океана.

 Полуторамесячный курс морских пехотинцев на цикличной основе  уже ряд лет проводится  на базе, дислоцированного в Санкт-Петербурге Учебного центра морской пехоты, структурно входящего Объединенный учебный центр (ОУЦ) ВМФ России.  Ранее, в начале 2017 года, в ходе первого цикла обучения,  уже прошли подготовку и возвратились на флоты для выполнения задач на кораблях около 100 морских пехотинцев.

В 2016 – 2017 годах Объединенный учебный центр ВМФ России в Санкт- Петербурге подготовил свыше 700 морских пехотинцев для выполнения задач в составе групп антитеррора на борту кораблей, выполняющих задачи боевой службы, дальних походов в дальней морской и океанской зоне. С целью эффективной подготовки морских пехотинцев к длительному несению службы в составе антитеррористических групп на кораблях на удалении от пунктов базирования, разработана и внедрена специальная программа обучения. Она включает в себя:  изучение устройства, технических средств и вооружения российских боевых кораблей всех рангов и  классов, которые привлекаются для выполнения задач в различных районах Мирового океана, изучение Международного Морского права, отработку практических действий на кораблях при ведении всех видов охраны и обороны, обучение тактике действий  в составе досмотровых групп и отработку способов  высадки на суда, при решении задач антипиратского характера. Морские пехотинцы, также, проходят огневую подготовку по стрельбе из штатного стрелкового оружия, как по надводным целям, так и в условиях ограниченного пространства внутренних помещений (отсеков, коридоров, тамбуров)  кораблей и судов.

Программа подготовки включает в себя   накопленный практический опыт антипиратских действий.    На протяжении ряда лет, военнослужащие морской пехоты в составе групп антитеррора находятся на борту каждого боевого корабля или судна обеспечения ВМФ России, выполняющего задачи  на удалении от мест постоянного базирования. Все морские пехотинцы являются военнослужащими контрактной службы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Военно-Морской Флот , Антитеррор
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