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12.04.2017 (22:01)

Центральный Дом Российской Армии имени М.В.Фрунзе стал местом проведения комплекса мероприятий, посвященных подвигу Юрия Гагарина

12 апреля во Всемирный день авиации и космонавтики, планетарий Центрального Дома Российской Армии имени М.В.Фрунзе стал местом проведения комплекса мероприятий, посвященных этой знаменательной дате.

В ходе этих мероприятий сотрудники планетария принимали юных посетителей – воспитанников довузовских образовательных учреждений Министерства обороны Российской Федерации. В частности, воспитанники Санкт-Петербургского суворовского военного училища смогли ознакомиться с работой Звездного зала.

Экскурсоводом для них выступил заведующий планетарием ЦДРА Дмитрий Мацнев, рассказавший о том, что 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин, стартовав на космическом корабле «Восток-1» с космодрома «Байконур», стал первым человеком, совершившим орбитальный облет планеты Земля. Его полет продлился 1 час и 48 минут.

Кроме того, вниманию юных посетителей была представлена большая фотовыставка, посвященная космической тематике, которая рассказывает об основоположниках отечественного ракетостроения, первых космонавтах, космических аппаратах, обитателях звездного неба и многом другом.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Культура
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