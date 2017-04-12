12.04.2017 (21:39)

Международный военно-технический форум «Армия-2017» продемонстрирует перспективные образцы вооружения и военной техники

Военно-технический форум «Армия» становится реальной площадкой для поиска передовых отечественных научных идей, технологий и технических решений, на основе которых, в ближайшее время возможно осуществлять модернизацию и развитие перспективных видов ВВСТ.

Не исключением станет и текущий год.

В настоящее время сформирован замысел проведения выставочных экспозиций форума «Армия-2017».

Организована работа по формированию списка участников, в том числе с учетом результатов работ, выполненных отечественными предприятиями промышленности в рамках ГОЗ-2016.

Получены подтверждения об участии от всех крупных холдингов и корпораций.

На форуме «Армия-2017» будут представлены перспективные образцы стрелкового оружия, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные летательные аппараты и двигатели к ним, многофункциональные робототехнические комплексы, бронетанковое вооружение и техника, а также ряд других образцов вооружения и военной техники видов Вооруженных Сил и родов войск.

Также планируется демонстрация ряда инновационных разработок предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, на выставочных экспозициях форума будут продемонстрированы результаты разработки самых современных отечественных радиоэлектронных технологий, воплощенных в радиолокационные комплексы, навигационные системы, помехозащищенные средства связи, которые предназначены для перспективных ВВСТ и многое другое.

В соответствии с планом мероприятий по подготовке и проведению Международного военно-технического форума «Армия-2017», срок завершения всех работ по формированию экспозиций организаций оборонно-промышленного комплекса определен до середины июня 2017 г.

Сегодня работа по формированию экспозиций и отбору образцов вооружения и военной техники продолжается, с уверенностью можно сказать, что на форуме будут сенсации и сюрпризы.

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