12.04.2017 (21:14)

В Сочи стартовал ХХ Открытый фестиваль армейской песни

Сегодня в г. Сочи стартовал ХХ Открытый фестиваль армейской песни «За веру! За Отчизну! За любовь!».

Основная задача данного фестиваля, найти талантливых исполнителей песен профессиональных авторов, авторов исполнителей, музыкальных коллективов. Также, фестиваль призван повысить интерес армейской песни среди молодежи.

Участники фестиваля будут выступать только в одной из номинаций и представят 2 песни по тематике фестиваля.

Фестиваль призван служить делу мира и созидания, преемственности поколений — старшего, отстоявшего Родину в Великой Отечественной войне и молодого, защищающего целостность России в локальных войнах и вооруженных конфликтах, в борьбе с международным терроризмом на территории России и за её пределами, а также пропаганде армейского творчества, укреплению нравственного, патриотического сознания общества.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице