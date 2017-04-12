12.04.2017 (19:45)

Военные медики приняли участие в работе авторитетного конгресса «Человек и лекарство»

В рамках проводимого с 10 по 13 апреля в Москве ежегодного Российского национального конгресса «Человек и лекарство» с докладами, посвященными различным аспектам военной и экстремальной медицины выступили ведущие специалисты Главного военно-медицинского управления Минобороны России и центральных госпиталей и научно-исследовательских институтов военного ведомства.

В частности, с докладом «Опыт организации медицинского обеспечения массовых мероприятий, проводимых под эгидой Минобороны России» выступил полковник медицинской службы Сергей Яковлев. Он рассказал коллегам об организации медобеспечения Парад Победы, Международного военно-технического форума «Армия», военно-патриотической игры «Гонка героев» и других мероприятий, на которых присутствует гражданское население.

Кроме того, с докладом о специфике медицинского обеспечения военнослужащих выступил заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Александр Фисун.

Ежегодный Российский национальный конгресс «Человек и лекарство» является одним из важнейших событий в календаре медицинских мероприятий. Конгресс – это уникальная площадка обмена научным опытом и важнейшими достижениями в различных областях науки и клинической практики. Сегодня современные медицинские технологии становятся достоянием практического здравоохранения. Они находятся в фокусе интересов врачей, научных работников, организаторов здравоохранения и всех, кому небезразличны вопросы охраны здоровья. Военные медики являются постоянными участниками авторитетного научного форума.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице