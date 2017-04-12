Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Новости Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

12.04.2017 (19:45)

Военные медики приняли участие в работе авторитетного конгресса «Человек и лекарство»

В рамках проводимого с 10 по 13 апреля в Москве ежегодного Российского национального конгресса «Человек и лекарство» с докладами, посвященными различным аспектам военной и экстремальной медицины выступили ведущие специалисты Главного военно-медицинского управления Минобороны России и центральных госпиталей и научно-исследовательских институтов военного ведомства.

В частности, с докладом «Опыт организации медицинского обеспечения массовых мероприятий, проводимых под эгидой Минобороны России» выступил полковник медицинской службы Сергей Яковлев. Он рассказал коллегам об организации медобеспечения Парад Победы, Международного военно-технического форума «Армия», военно-патриотической игры «Гонка героев» и других мероприятий, на которых присутствует гражданское население.

Кроме того, с докладом о специфике медицинского обеспечения военнослужащих выступил заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Александр Фисун.

Ежегодный Российский национальный конгресс «Человек и лекарство» является одним из важнейших событий в календаре медицинских мероприятий. Конгресс – это уникальная площадка обмена научным опытом и важнейшими достижениями в различных областях науки и клинической практики.  Сегодня современные медицинские технологии становятся достоянием практического здравоохранения. Они находятся в фокусе интересов врачей, научных работников, организаторов здравоохранения и всех, кому небезразличны вопросы охраны здоровья. Военные медики являются постоянными участниками авторитетного научного форума.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Медицина , Наука
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false