12.04.2017 (19:22)

Специалисты Минобороны приняли участие в заседании научно-технического совета «исследования и разработки двойного назначения»

На базе Межведомственного аналитического центра (г. Москва) с участием офицеров Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) и Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации прошло заседание научно-технического совета «Исследования и разработки двойного назначения» технологической платформы «Медицина будущего», посвященное вопросам организации межведомственного взаимодействия в области государственной поддержки инновационной деятельности, сопровождения инновационных научно-технических проектов и разработок, а также формирования условий для их реализации в целях создания перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники.

В ходе дискуссии в рамках научно-технического совета специалисты различных областей обменялись мнениями по перспективным направлениям взаимодействия, а также механизмам реализации научно-технического задела участников технологической платформы в интересах проведения исследований и разработок двойного назначения.

После заключения с Технологической платформой «Медицина будущего» соглашения о сотрудничестве создана надлежащая организационно-правовая основа для взаимовыгодного сотрудничества

в вопросах обмена информацией между технологической платформой и Минобороны России, реализации совместных программ в области научно-исследовательской деятельности и проведения экспериментальных работ в интересах медицинской службы ВС РФ.

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