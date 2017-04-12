12.04.2017 (19:22)
Специалисты Минобороны приняли участие в заседании научно-технического совета «исследования и разработки двойного назначения»
На базе Межведомственного аналитического центра (г. Москва) с участием офицеров Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) и Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации прошло заседание научно-технического совета «Исследования и разработки двойного назначения» технологической платформы «Медицина будущего», посвященное вопросам организации межведомственного взаимодействия в области государственной поддержки инновационной деятельности, сопровождения инновационных научно-технических проектов и разработок, а также формирования условий для их реализации в целях создания перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники.
В ходе дискуссии в рамках научно-технического совета специалисты различных областей обменялись мнениями по перспективным направлениям взаимодействия, а также механизмам реализации научно-технического задела участников технологической платформы в интересах проведения исследований и разработок двойного назначения.
После заключения с Технологической платформой «Медицина будущего» соглашения о сотрудничестве создана надлежащая организационно-правовая основа для взаимовыгодного сотрудничества
в вопросах обмена информацией между технологической платформой и Минобороны России, реализации совместных программ в области научно-исследовательской деятельности и проведения экспериментальных работ в интересах медицинской службы ВС РФ.