12.04.2017 (19:06)

В Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова прошло показное занятие по телемедицинским консультациям

Сегодня в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова под руководством заместителя начальника Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации генерал-майора медицинской службы Александра Власова прошло показное учебно-методическое занятие с главными медицинскими специалистами военного ведомства и руководящим составом медицинской службы Вооруженных Сил, посвященное организация и проведению телемедицинских консультаций.

Цель занятия – ознакомление медицинских специалистов с новыми информационно-коммуникационными технологиями и обучение практическим действиям по организации проведения телемедицинских консультаций.

В ходе занятия проведены консультации «условных» тяжелобольных, проводились он-лайн ультразвуковые исследования, в ходе которых ведущие медицинские специалисты руководили действиями войсковых врачей и помогали им с постановкой диагноза. Войсковые врачи и участники занятия получили практический опыт проведения телемедицинских консультаций.

Перед началом занятия представителями Главного управления связи Вооруженных Сил, 8 управления Генерального штаба были доведены основы построения и функционирования систем видеоконференцсвязи, обеспечения информационной безопасности при проведении телемедицинских консультаций.

Применение телемедицинских технологий позволит медицинским специалистам своевременно проконсультировать войсковых врачей, скорректировать тактику лечения заболевших, проходящих военную службу в удаленных и труднодоступных местах, улучшит качество диагностики, эффективность лечения и снизит затраты на доставку пациента к месту лечения, уменьшит изоляцию военно-медицинских специалистов и даст возможность непрерывного медицинского образования.

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