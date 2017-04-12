12.04.2017 (18:15)

Корабли Балтийского флота выходят в море для выполнения артиллерийских стрельб

В соответствии с планом боевой подготовки Балтийского флота ракетные корабли РКА «Кузнецк» и МРК «Ливень» проведут в морских полигонах 13 апреля артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим боевые корабли и средства воздушного нападения условного противника.

Ракетными кораблями предстоит отработать элементы боя по отражению атак малоразмерных целей и противовоздушной обороне из 76 и 30-мм артиллерийских установок, их экипажи выполнят задачи по совместному маневрированию, организации взаимодействия и связи между кораблями.

Планируется также учение по отражению атак средств воздушного нападения условного противника с малых высот с выполнением зенитно-артиллерийских стрельб.

Помимо этого будут проведены корабельные учения по борьбе за живучесть, радиационной, химической и биологической защите в море, отработка элементов противодиверсионной обороны кораблей на незащищенном рейде.

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