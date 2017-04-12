12.04.2017 (17:20)

Курсанты и офицеры Военно-космической академия имени А.Ф. Можайского отметили День космонавтики

Курсанты и офицеры Военно-космической академия имени А.Ф. Можайского отметили День космонавтики на территории Государственного музея истории Санкт-Петербурга - Петропавловской крепости.

Мероприятие было масштабным и включало в себя несколько этапов. Утром для курсантов и офицеров была проведена экскурсия по Музею космонавтики и ракетной техники им. В.П. Глушко. После этого в конференц-зале состоялось торжественное собрание. Присутствующих поздравил начальник академии генерал-майор Максим Пеньков. Также перед участниками мероприятия выступили с поздравительной речью директор музея Александр Колякин, руководитель образовательно-выставочного комплекса «Музей космонавтики и ракетной техники» Сергей Орлов. Выступающие рассказали о достижениях советских и российских учёных и космонавтов, а также о вкладе Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в развитие космической отрасли. В заключительной части собрания начальник академии наградил медалями особо отличившихся сотрудников за достижения в области космической деятельности.

Кульминацией мероприятия стал полуденный выстрел сигнальной пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Дал залп специалист в области испытаний ракетно-космической техники, доктор технических наук генерал-майор Владимир Булулуков.



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