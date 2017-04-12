12.04.2017 (17:00)

Участвующие в военном параде механики-водители пусковых установок ПГРК «Ярс» перевыполнили норму вождения

Участвующие в военном параде на Красной площади в Москве механики-водители пусковых установок «Ярс» проехали в общей сложности более 1000 километров. Для сохранения классной квалификации и получения допуска к управлению многоосными тягачами каждому механику-водителю ежегодно необходимо выполнять минимальную норму навода, которая составляет 360 км.

В рамках подготовки к параду в Тейковском ракетном соединении были проведены контрольные занятия с личным составом экипажей парадного расчета РВСН. В общей сложности в ходе 12 тренировок по специальной подготовке, включая вождение в ночных условиях, механики-водители преодолели около 300 километров.

Протяженность маршрута, совершаемого колонной парадного расчета на маршах из пункта постоянной дислокации города Тейково Ивановской области в населенный пункт Алабино Московской области, превышает 400 км.

Личный состав и техника Тейковского ракетного соединения задействованы в военных парадах на Красной площади с 2008 года. Суммарный навод механиков-водителей ПГРК «Ярс», участвующих в военном параде, составляет более 30 тысяч км.

Помимо военнослужащих и техники Тейковского ракетного соединения, 9 мая в параде на Красной площади зрители увидят парадные расчеты филиала Военной академии РВСН в Серпухове.

В настоящее время на вооружении Тейковского ракетного соединения находятся ПГРК «Тополь-М» и «Ярс».

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