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12.04.2017 (17:00)

Участвующие в военном параде механики-водители пусковых установок ПГРК «Ярс» перевыполнили норму вождения

Участвующие  в  военном параде на Красной площади в Москве механики-водители пусковых установок «Ярс»  проехали в общей сложности более 1000 километров. Для сохранения классной квалификации и получения допуска к управлению многоосными тягачами каждому механику-водителю ежегодно необходимо выполнять минимальную норму навода, которая составляет 360 км.

В рамках подготовки к параду в Тейковском ракетном соединении были проведены  контрольные занятия с личным составом экипажей парадного расчета РВСН. В общей сложности в ходе 12  тренировок по специальной подготовке, включая вождение в ночных условиях,  механики-водители преодолели около 300 километров.   

Протяженность маршрута, совершаемого колонной парадного расчета на маршах из пункта постоянной дислокации  города Тейково Ивановской области в населенный пункт Алабино Московской области, превышает 400 км.

Личный состав и техника Тейковского ракетного соединения задействованы в военных парадах на Красной площади с 2008 года. Суммарный навод механиков-водителей ПГРК «Ярс», участвующих в военном параде,  составляет более 30 тысяч км.

Помимо военнослужащих и техники Тейковского ракетного соединения, 9 мая в параде на Красной площади зрители увидят парадные расчеты филиала Военной академии РВСН  в Серпухове.

В настоящее время на вооружении Тейковского ракетного соединения находятся ПГРК  «Тополь-М» и «Ярс». 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
РВСН , Военные парады
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