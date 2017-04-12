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12.04.2017 (16:45)

Военные лесники в ходе специального учения отработали тактику тушения лесных пожаров

На территории Партизанского участкового лесничества в Приморье прошло совместное учение по отработке тактики и техники тушения лесных пожаров.

В нем приняли участие Партизанское, Тихоокеанское и Тимофеевское участковые лесничества.

В ходе учения отработана тактика и техника тушения лесных пожаров и организация маневрирования сил и средств пожаротушения на возгораемой территории.

Данное мероприятия проводилось с целью отметить слаженность работы различных подразделений на краевых учениях и уровень координации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Пожарная безопасность
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