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12.04.2017 (16:35)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье состоялась тренировка связистов

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) состоялась тренировка с подразделениями связи, на которой отрабатывались вопросы непрерывного и устойчивого управления подразделениями.

В ходе проведения учебных мероприятий  решался  широкий круг задач по организации устойчивой связи между подразделениями по радиорелейным, радиочастотным и спутниковым каналам связи.

Главной целью тренировки стала проверка уровня готовности военных связистов уверенно эксплуатировать современные средства связи, недавно поступившие на вооружение Западного военного округа.

Военнослужащие продемонстрировали высокий уровень готовности подразделений связи к выполнению поставленных задач.

В учебных мероприятиях было задействовано более 150 связистов и около 30 единиц полевой и стационарной техники связи. 

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Сухопутные войска , Войска связи , Боевая подготовка
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