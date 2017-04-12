12.04.2017 (16:25)

В Симферополе в День Победы впервые пройдёт военный парад

В столице Крыма — Симферополе — 9 мая впервые пройдёт военный парад, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Принимать парад будет командир армейского корпуса Черноморского флота генерал-майор Андрей Колотовкин.

Парадные расчёты и техника частей Симферопольского гарнизона пройдут под аккомпанемент сводного военного оркестра по проспекту имени Кирова.

В состав двух батальонов и восьми парадных рот войдут военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота, отдельной бригады береговой обороны, артиллерийского, морского инженерного и зенитного ракетного полков, а также личный состав подразделений Росгвардии и Главного управления МЧС России по Республике Крым — всего порядка 1000 военнослужащих.

В механизированной части парада планируется задействовать около 30 единиц техники, в частности, бронетранспортеры БТР-82А, пусковые установки комплекса ПВО С-300, буксируемые гаубицы «Мста-Б» и «Д-30», боевые машины реактивной системы залпового огня «Град-М», автомобили «УРАЛ» с 82-мм минометом «Поднос» и 120-мм минометом «Сани», бронемашины «Рысь».

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