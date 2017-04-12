12.04.2017 (16:15)

Боевые пловцы Тихоокеанского флота в ходе учения уничтожили группу подводных диверсантов условного противника

В акватории Авачинской бухты на Камчатке завершилось учение с пловцами отряда Тихоокеанского флота по борьбе с противодиверсионными силами и средствами.

По замыслу учения условный противник собирается осуществить диверсию на подступах к базе базирования, а также заминировать один из кораблей.

Боевые пловцы немедленно приступают к осмотру подводных частей кораблей, одновременно находясь в готовности встретить пловцов неприятеля. Вторая группа выдвигается на поиск группы условных диверсантов на возможных участках проникновения. После непродолжительного боя противник был уничтожен.

Такой тренировкой личный состав противодиверсионного отряда из соединения кораблей охраны водного района войск и сил на северо-востоке России начал подготовку техники и вооружения для спуска на воду и к патрулированию акватории Авачинской бухты.

С началом навигации на Камчатке быстроходные транспортные средства будут спущены на воду и группы патрулирования акватории приступят к боевому дежурству. При помощи технических средств и визуально они осуществляют контроль водной поверхности и под водой для поиска вероятных баз и тайников разведывательных групп противника.

Также будет продолжено выполнение задачи по охране береговых объектов и пирсовых зон в районах базирования надводных кораблей и подводных лодок.

Помимо этого группы патрулирования акватории на быстроходных катерах также осуществляют меры по предотвращению возможного прорыва и проникновения диверсионно-разведывательных подразделений противника в Авачинскую бухту со стороны мысов Скалистый и Маячный.

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