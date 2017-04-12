12.04.2017 (16:10)
Боевые корабли и морская пехота Балтийского флота готовятся к военному параду в Санкт-Петербурге
В День Победы по Дворцовой площади Санкт-Петербурга в составе парадного расчета пройдут 130 «чёрных беретов» из соединения морской пехоты Балтийского флота (БФ).
К морскому параду в Санкт-Петербурге готовятся также и в соединениях надводных кораблей Балтийской и Ленинградской военно-морских баз.
На рейде реки Нева, набережной Лейтенанта Шмидта и Английской набережной будут выстроены более 10 кораблей, катеров и судов обеспечения БФ.
Для этого морской инженерной службой БФ будут подготовлены места парадной диспозиции кораблей, где планируется установить около 30 единиц различного рейдового оборудования.
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