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12.04.2017 (16:10)

Боевые корабли и морская пехота Балтийского флота готовятся к военному параду в Санкт-Петербурге

В День Победы по Дворцовой площади Санкт-Петербурга в составе парадного расчета пройдут 130 «чёрных беретов» из соединения морской пехоты Балтийского флота (БФ).

К морскому параду в Санкт-Петербурге готовятся также и в соединениях надводных кораблей Балтийской и Ленинградской военно-морских баз.

На рейде реки Нева, набережной Лейтенанта Шмидта и Английской набережной будут выстроены более 10 кораблей, катеров и судов обеспечения БФ.

Для этого морской инженерной службой БФ будут подготовлены места парадной диспозиции кораблей, где планируется установить около 30 единиц различного рейдового оборудования.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Военные парады
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