12.04.2017 (16:06)

В ходе итоговой проверки летчики ЗВО задействуют новейшую авиационную технику

В рамках контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения экипажи оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации Западного военного округа (ЗВО) выполнят более 50 различных задач.

Проверка проводится под руководством командующего 6-й армии ВВС и ПВО генерал-лейтенанта Александра Дуплинского.

Комплексные комиссии авиационного объединения ЗВО приступили к проверке боевой и мобилизационной готовности, уровня профессиональной подготовки и слаженности подразделений.

В ходе решения задач экипажи отразят атаки средств воздушного нападения условного противника, выполнят элементы ведения боя и разведки местности, а также нанесения массированных авиаударов по наземным целям и колоннам боевой техники.

В контрольных проверках будет задействована авиационная техника, недавно поступившая на вооружение летных частей ЗВО – истребители Су-35, истребители-бомбардировщики Су-34, ударные вертолеты Ка-52 и другие.

В мероприятиях боевой подготовки принимают участие более 1 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 100 самолетов и вертолетов.

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