12.04.2017 (16:00)

Делегация ВМС Чили посетила Центральный военно-морской музей в Санкт-Петербурге

Делегация чилийских военно-морских сил (ВМС) во главе с командующим ВМС адмиралом Энрике Ларанньягой Мартином в рамках первого в истории визита в Российскую Федерацию посетила Центральный военно-морской музей в Санкт-Петербурге.

Сотрудники и эксперты музея показали чилийским гостям уникальные экспозиции, рассказывающие об истории зарождения российского регулярного флота и его развитии на протяжении 320 лет с момента основания.

Делегация ВМС Чили ознакомилась с эпохой парусного, броненосного флота России, этапами развития морского оружия и основными вехами сражений, в которых принимал участие российский флот, личностями выдающихся российских флотоводцев.

Гости осмотрели экспозиции, посвященные советскому и современному российскому Военно-Морскому Флоту, уникальные исторические артефакты за более чем трехвековую историю флота нашего государства.

Делегация ВМС Чили проявила огромный интерес к масштабности экспозиций и самой истории Центрального военно-морского музея как одного из старейших музеев России и крупнейших морских музеев мира.

Гости узнали о том, что история музея берет свое начало от Санкт-Петербургской модель-камеры — хранилища кораблестроительных моделей и чертежей, впервые упомянутой в письме Петра I 13 (24) января 1709 г. Модель-камера располагалась в Главном Адмиралтействе, где строились корабли Балтийского флота.

Визит чилийской военно-морской делегации продолжится до 14 апреля. Программой предусмотрено посещение легендарного крейсера «Аврора» и кораблей новых проектов ВМФ России.

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