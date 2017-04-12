12.04.2017 (15:50)

Военная полиция и юнармейцы впервые примут участие в параде 9 мая в Екатеринбурге

Юнармейцы и военная полиция впервые примут участие в параде, посвященном 72-й годовщине Великой Победы, который состоится 9 мая в Екатеринбурге.

В пешей колонне будут представлены мужская и женская коробка Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», а также парадный расчет военной полиции.

Всего по площади 1905 года пройдут более 2,3 тыс. человек и около половины из них — военнослужащие Центрального военного округа.

В механизированной колонне парада впервые будут задействованы комплексы противовоздушной обороны С-400 «Триумф» и «Панцирь-С1», которые в начале апреля прибыли по железной дороге в Екатеринбург. Также в парадном строю пройдут бронеавтомобили «Тигр», танки Т-72, самоходные артиллерийские установки нового поколения «Коалиция-СВ», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», реактивные системы «Ураган».

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