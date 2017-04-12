12.04.2017 (15:39)

Военнослужащие Тихоокеанского флота приняли участие в церемонии перезахоронения останков погибшего красноармейца

Военнослужащие Тихоокеанского флота приняли участие в церемонии перезахоронения останков красноармейца, погибшего во время Великой Отечественной войны в боях за Родину.

Федор Кузьмич Просветов был призван Первореченским райвоенкоматом города Владивостока и был направлен на фронт в феврале 1944 года. Принимал участие в освобождении населенных пунктов Псковской области от немецко-фашистских захватчиков. Героическая судьба Федора Просветова оказалась недолгой. В июне 1944 года домой пришло тревожное известие: пропал без вести. В конце 2016 года его родные получили информацию о том, что поисковиками межрегиональной молодёжной организации «Тризна» на территории Псковской области были найдены останки солдата, личность которого удалось установить с помощью красноармейской книжки, где была указана его супруга и место призыва.

Сегодня на мемориальном комплексе города Артема состоялся траурный митинг, на котором присутствовали заместитель командующего Тихоокеанским флотом по работе с личным составом контр-адмирал Анатолий Зелинский, военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, представители администраций Приморского края и города Артема, воспитанники детских патриотических клубов, жители города.

Слова благодарности всем, кто принял активное участие в том, чтобы были найдены и достойно похоронены на родине останки Федора Просветова, искренне выразила его внучка Галина Пыльгук.

После этого прошла торжественная церемония складывания Государственного флага Российской Федерации. По традиции флаг сложили в 13-й раз красным треугольным конвертом. Затем свернутое полотно почетный караул передал родственникам погибшего солдата, также на хранение им была передана солдатская каска.

После митинга останки Федора Просветова были преданы земле с воинскими почестями, под залпы оружейного салюта. К могиле возложили цветы и венки. Память фронтовика почтили минутой молчания.

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