Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Новости Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

12.04.2017 (15:28)

Вертолетчики ЮВО в ходе учения на Ставрополье обеспечили прикрытие штурмовых отрядов в ночных условиях

В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения экипажи боевых вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» и транспортно-боевых Ми-8АМТШ «Терминатор» авиаполка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Ставропольском крае, выполнили ряд специальных задач в условиях горно-лесистой и равнинной местности ночью, ориентируясь исключительно по приборам ночного видения.

Вертолетчики отработали огневую поддержку штурмовых отрядов, сопровождение колонн при выдвижении, переброску и высадку тактического воздушного десанта, доставку боеприпасов и различных грузов военного назначения в труднодоступные участки лесного массива и горной местности.

Кроме того, пилоты сдали нормативы по обнаружению и распознаванию различных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей, бронетехники, вертолетов и низколетящих малоскоростных самолетов условного противника.

Также экипажи и подразделения наземных служб отработали порядок действий по подготовке авиационной техники к переброске на запасные и оперативные аэродромы.

В проведении учебно-тренировочных полетов было задействовано около 20 вертолетов армейской авиации ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , ВВС , Вертолеты , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false