12.04.2017 (15:28)

Вертолетчики ЮВО в ходе учения на Ставрополье обеспечили прикрытие штурмовых отрядов в ночных условиях

В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения экипажи боевых вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» и транспортно-боевых Ми-8АМТШ «Терминатор» авиаполка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Ставропольском крае, выполнили ряд специальных задач в условиях горно-лесистой и равнинной местности ночью, ориентируясь исключительно по приборам ночного видения.

Вертолетчики отработали огневую поддержку штурмовых отрядов, сопровождение колонн при выдвижении, переброску и высадку тактического воздушного десанта, доставку боеприпасов и различных грузов военного назначения в труднодоступные участки лесного массива и горной местности.

Кроме того, пилоты сдали нормативы по обнаружению и распознаванию различных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей, бронетехники, вертолетов и низколетящих малоскоростных самолетов условного противника.

Также экипажи и подразделения наземных служб отработали порядок действий по подготовке авиационной техники к переброске на запасные и оперативные аэродромы.

В проведении учебно-тренировочных полетов было задействовано около 20 вертолетов армейской авиации ЮВО.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице