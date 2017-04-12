12.04.2017 (15:20)

На землях Минобороны в Московской области ликвидирован первый пожар в текущем году

Первый пожар, открывший на землях Минобороны Московской области пожароопасный сезон, ликвидирован. На территории Московского лесничества Минобороны России ликвидирован пожар, возникший вечером 11 апреля. Площадь, пройденная огнем, составила 1,4 га.

На тушение пожара привлекались 5 работников лесного хозяйства оборонного ведомства. Причина возгорания устанавливается, жертв и пострадавших нет.

В связи с наступлением пожароопасного сезона «Оборонлес» Минобороны России напоминает жителям о необходимости соблюдения мер по предупреждению лесных пожаров, а при обнаружении возгораний или задымлений в лесу просит немедленно сообщать по телефону центральной диспетчерской службы: 8-495-539-36-86 (доб.905 или 903) или по Единому телефону спасения 112.

Лесные пожары являются основной причиной повреждения и гибели лесов на значительных площадях. Около 80% лесных пожаров возникает по вине человека. Неосторожное обращение с огнем, несанкционированные палы сухой травы, замусоривание леса – основные причины возникновения пожаров.

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