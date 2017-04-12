12.04.2017 (15:14)

Для военнослужащих в военном городке в Челябинской области сдаются в эксплуатацию два общежития

Завершено строительство двух новых общежитий в военном городке в поселке Шагол Челябинской области.

Каждое из общежитий, полезной площадью свыше шести тысяч квадратных метров, предусмотрено для размещения 400 военнослужащих

Для оснащения четырехэтажных зданий использованы современные качественные материалы отечественного производства. Так, все окна – металлопластиковые с двухкамерными стеклопакетами и системой микропроветривания, наружные двери – индивидуальные стальные утепленные.

При строительстве зданий было произведено более пяти тысяч кубометров земляных работ, забито более 750 свай, смонтировано порядка 520 тонн металлических конструкций.

Для обустройства общежитий было проложено практически десять тысяч метров инженерных сетей и порядка 55 тысяч метров электропроводки.

Новые здания обеспечат комфортабельное размещение и отдых личному составу местного гарнизона.

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