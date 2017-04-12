12.04.2017 (14:52)

В Западном военном округе соревнуются специалисты по ремонту вооружения

В Западном военном округе (ЗВО) на полигоне Лужский в Ленинградской области проходит окружной этап конкурса среди специалистов по ремонту вооружения «Мастер-оружейник».

Соревнуются 6 команд, состоящих из 17 военнослужащих по контракту и по призыву, которые в совершенстве овладели навыками по ремонту всех видов вооружения.

Во время эстафеты они выполняют разборку и сборку ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, пистолета Макарова, автомата АК-74, а также зенитной установки ЗУ-23, РСЗО «Град» и 122-мм гаубицы Д-30. Также им предстоит выполнить упражнения контрольных стрельб и нормативы по физической подготовке.

Победители окружного этапа поедут в Пензу, где примут участие во всеармейском конкурсе, который пройдет в июне.

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