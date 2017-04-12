12.04.2017 (14:16)

Минометчики российской военной базы в Таджикистане выполнили боевые стрельбы в предгорьях Восточного Памира

Военнослужащие российской военной базы в Таджикистан выполнили боевые стрельбы из минометов «Сани» на учении в предгорьях Восточного Памира. Мероприятие проводилось на полигоне Ляур в рамках конкурса «Мастера артиллерийского огня».

Минометные расчеты состязались в переводе 120-мм миномета «Сани» в боевое положение, а также в точности стрельбы по целям, находящимся на удалении до 1,5 тыс. метров.

Также военнослужащие выполняли упражнения контрольных стрельб из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 и автомата Калашникова АК-74. По итогам состязаний были отобраны два минометных расчета, которые представят соединение на окружном этапе конкурса.

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