12.04.2017 (14:33)

В ЗВО прошло учение с медицинскими специалистами по действиям в условиях чрезвычайной ситуации

В Ярославле с медицинскими специалистами окружного госпиталя Западного военного округа (ЗВО) проведено специальное учение по действиям в условиях чрезвычайной ситуации.

В ходе учения военные медики развернули современный пневмокаркасный полевой медицинский пункт, который оборудован новейшей системой жизнеобеспечения.

В полевых условиях медицинский персонал отработал вопросы оказания медпомощи по всем видам травм и подготовки к авиамедицинской эвакуации раненых.

Эвакуационные действия отрабатывались с использованием новейшего многофункционального эвакуационно-транспортировочного устройства. Оно позволяет в любых условиях провести реанимационные действия с помощью дефибриллятора и подключить пострадавших к аппарату искусственной вентиляции легких во время эвакуации.

Учение показало высокий уровень готовности медицинского персонала к действиям по предназначению в любых ситуациях.

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