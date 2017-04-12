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12.04.2017 (13:20)

В ходе контрольной проверки экипажи бомбардировочной авиации ВВО уничтожили аэродром условного противника

С бомбардировочным авиационным полком Восточного военного округа, базирующимся в Хабаровском крае, проведено летно-тактическое учение в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

Экипажи отработали действия при приведении в высшие степени боевой готовности, выполнили полеты в заданные районы, посадку на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу.

На специализированном полигоне экипажи бомбардировщиков Су-24М выполнили бомбометание и пуски неуправляемых авиационных ракет по целям, имитирующим инфраструктуру аэродрома условного противника.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , ВВС , ВКС
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