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12.04.2017 (14:05)

Командующий Тихоокеанским флотом прибыл в Пусан

Сегодня командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц прибыл на военно-морскую базу Боевого командования ВМС Республики Корея в порту Пусан.

Визит командующего ТОФ в Республику Корея продлится 3 дня.

Программой визита запланирована встреча адмирала Сергея Авакянца с командующим Боевым командованием ВМС Республики Корея вице-адмиралом Чон Чжин Собу, осмотр военно-морской базы, посещение эсминца «Кан Гам Чхан». Кроме этого, командующий Тихоокеанским флотом встретится с генеральным консулом Российской Федерации в Пусане и представителями городских властей.

В свою очередь вице-адмирал Чон Чжин Соб посетит крейсер «Варяг».

Боевые корабли ТОФ, выполняющие задачи дальнего похода с 1 апреля,  зашли в южнокорейский порт Пусан 11 апреля.

В ходе дальнего океанского плавания корабли совершат ещё шесть неофициальных визитов и деловых заходов в порты иностранных государств. Основная цель похода — демонстрация Андреевского флага в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР) и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот , Международная деятельность
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