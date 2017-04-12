12.04.2017 (13:45)

В военных округах завершился второй отборочный этап конкурса «Инженерная формула»

В объединениях военных округов завершился второй отборочный этап конкурса «Инженерная формула» в рамках Армейских международных игр-2017.

Специальные задачи в рамках конкурса выполняли более 400 военнослужащих инженерных подразделений в составе 34 экипажей (расчетов), было задействовано 170 единиц военной и специальной техники.

Состязались экипажи (расчеты) машин для отрывки котлована МДК-3, путепрокладчиков БАТ-2, инженерных машин разграждения ИМР-3, плавающих транспортеров средних ПТС-2.

Расчеты МДК-3 соревновались в скорости отрывки и оборудования котлована размерами 4 метра в длину и глубиной 0,8 метра; путепрокладчики БАТ-2 восстанавливали дорогу для прохождения колонны техники; расчеты инженерной машины разграждения ИМР-3 состязались в прокладке дорог по пересеченной местности, в том числе с разбором лесного завала, а экипажи плавающих расчетов ПТС осуществляли перевозку техники через водную преграду.

Отборочные этапы прошли на территории всех военных округов и Северного флота, для чего было задействовано 27 полигонов.

С 17 апреля по 30 апреля состоится третий этап конкурса, в котором определятся лучшие представители от военных округов, а также Северного флота.

Всего в состязаниях на третьем этапе примут участие 19 лучших экипажей (расчетов), которые поборются за право представлять Вооруженные Силы РФ на международном этапе.

Справочно:

Всеармейский этап конкурса пройдет с 12 по 23 июня, а финал международного этапа состоится 10 августа 2017 г. На обоих этапах команды будут состязаться в Тюмени на базе Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова.

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