12.04.2017 (13:39)

На Северном флоте прошли учения и тренировки по антитеррору

На Северном флоте (СФ) состоялось плановое учение по обороне стратегически важных военных объектов от нападения условных диверсионно-террористических групп.

В ходе учения отработаны действия штатных подразделений охраны и подразделений быстрого реагирования по отражению нападения на охраняемые объекты с применением стрелкового оружия, а также, в отдельных случаях, лёгкой бронетехники.

Двухстороннее учение по обороне аэродрома было проведено с подразделениями морской пехоты и разведывательными подразделениями Северного флота (СФ), последние действовали роль условных диверсантов.

В результате умело организованной эшелонированной системы обороны атака условных диверсантов была успешно отбита, нападавшие были уничтожены и взяты в плен. На учение привлекалось порядка 100 военнослужащих и до 10 единиц техники.

В центре обеспечения управления СФ состоялась тренировка бойцов роты охраны по варианту отражения террористической атаки на штаб флота. Она началась с попытки захвата условными террористами контрольно-пропускного пункта.

В ходе тренировки военнослужащие роты охраны отработали тактику ведения обороны на территории штаба и перегруппировки для противодействия нападению на наиболее опасных участках охраняемого периметра.

Также во время тренировки прошла проверка правильности действий личного состава дежурно-вахтенной службы по организации охраны и обороны штаба флота.

Учения и тренировки по противодействию терроризму на СФ проводятся регулярно, в том числе во взаимодействии с территориальными органами ФСБ, МВД, МЧС и других силовых ведомств России, расположенных в зоне ответственности флота.



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