Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Новости Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

12.04.2017 (13:32)

На Черном море проходит учение с двумя корабельными бригадами ЧФ

В соответствии с планом боевой подготовки в полигонах Черноморского флота проходит тактическое учение с бригадами ракетных катеров и кораблей охраны водного района.

Действиями сил в море руководит начальник штаба Крымской военно-морской базы капитан 1 ранга Алексей Комаров.

Корабли в составе нескольких тактических групп отрабатывают вопросы по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника на фоне поступающих вводных.

В частности, малые противолодочные корабли «Суздалец» и «Муромец», малый ракетный корабль «Мираж» выполнили стрельбу зенитными ракетами по сбрасываемым авиационным мишеням.

Сегодня же эти корабли, а также ракетный катер «Р-60» и морской тральщик «Иван Голубец» проведут артиллерийскую стрельбу по воздушной цели.

Для обеспечения действий кораблей привлекаются многофункциональные истребители Су-30СМ и противолодочные самолёты-амфибии Бе-12 морской авиации Черноморского флота.

Планируется, что завтра в ходе учения корабли двух бригад выполнят пуски по надводной мишени из зенитных ракетных комплексом «Оса-МА» и артиллерийские стрельбы по морскому буксируемому щиту.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false