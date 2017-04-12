12.04.2017 (13:32)

На Черном море проходит учение с двумя корабельными бригадами ЧФ

В соответствии с планом боевой подготовки в полигонах Черноморского флота проходит тактическое учение с бригадами ракетных катеров и кораблей охраны водного района.

Действиями сил в море руководит начальник штаба Крымской военно-морской базы капитан 1 ранга Алексей Комаров.

Корабли в составе нескольких тактических групп отрабатывают вопросы по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника на фоне поступающих вводных.

В частности, малые противолодочные корабли «Суздалец» и «Муромец», малый ракетный корабль «Мираж» выполнили стрельбу зенитными ракетами по сбрасываемым авиационным мишеням.

Сегодня же эти корабли, а также ракетный катер «Р-60» и морской тральщик «Иван Голубец» проведут артиллерийскую стрельбу по воздушной цели.

Для обеспечения действий кораблей привлекаются многофункциональные истребители Су-30СМ и противолодочные самолёты-амфибии Бе-12 морской авиации Черноморского флота.

Планируется, что завтра в ходе учения корабли двух бригад выполнят пуски по надводной мишени из зенитных ракетных комплексом «Оса-МА» и артиллерийские стрельбы по морскому буксируемому щиту.

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