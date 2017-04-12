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12.04.2017 (12:00)

Десантники впервые на новейшей технике с ходу форсировали реку Оку

Сегодня в ходе тактического учения подразделения 106-й  воздушно-десантной дивизии впервые на новейших БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка» с ходу форсировали водную преграду.

Успешно преодолев Оку, военнослужащие Тульского соединения ВДВ захватили и расширили плацдарм на противоположном берегу реки, используя возможности новейшей боевой техники.

В дальнейшем бронегруппа из более 40 боевых машин БМД-4М и БРТ-МДМ «Ракушка» совершит 100-километровый рейд на выгодный рубеж, где приступит к подготовке маневренной обороны.

Одновременно передовые силы десанта,  усиленные артиллерийскими подразделениями на САО «Нона»,  оперативно совершили  марш в район выполнения основной задачи для прикрытия действий бронегруппы в ходе планируемой контратаки.

Особенностью учения с применением батальонного комплекта БМД-4М стало применение боевой техники в экстремально сложный период весенней распутицы.

Руководит учением командир 137-го парашютно-десантного полка гвардии полковник Александр Корнев.

Практические действия парашютно-десантного батальона на БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка» проводятся в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

Проверка подготовленности военнослужащих Тульского соединения ВДВ проводится под руководством заместителя командующего ВДВ по миротворческим операциям и коллективным силам оперативного реагирования генерал-лейтенантом Александром Вязниковым.

Заключительный этап учения, в ходе которого  планируется отработать нанесение контратаки  на БМД-4М с выполнением боевой стрельбой, пройдет 13 апреля на полигоне Дубровичи.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Воздушно-десантные войска , Боевая подготовка
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