12.04.2017 (12:00)
Десантники впервые на новейшей технике с ходу форсировали реку Оку
Сегодня в ходе тактического учения подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии впервые на новейших БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка» с ходу форсировали водную преграду.
Успешно преодолев Оку, военнослужащие Тульского соединения ВДВ захватили и расширили плацдарм на противоположном берегу реки, используя возможности новейшей боевой техники.
В дальнейшем бронегруппа из более 40 боевых машин БМД-4М и БРТ-МДМ «Ракушка» совершит 100-километровый рейд на выгодный рубеж, где приступит к подготовке маневренной обороны.
Одновременно передовые силы десанта, усиленные артиллерийскими подразделениями на САО «Нона», оперативно совершили марш в район выполнения основной задачи для прикрытия действий бронегруппы в ходе планируемой контратаки.
Особенностью учения с применением батальонного комплекта БМД-4М стало применение боевой техники в экстремально сложный период весенней распутицы.
Руководит учением командир 137-го парашютно-десантного полка гвардии полковник Александр Корнев.
Практические действия парашютно-десантного батальона на БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка» проводятся в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.
Проверка подготовленности военнослужащих Тульского соединения ВДВ проводится под руководством заместителя командующего ВДВ по миротворческим операциям и коллективным силам оперативного реагирования генерал-лейтенантом Александром Вязниковым.
Заключительный этап учения, в ходе которого планируется отработать нанесение контратаки на БМД-4М с выполнением боевой стрельбой, пройдет 13 апреля на полигоне Дубровичи.