12.04.2017 (12:03)

Курсанты Военной академии РВСН им. петра Великого приняли участие в экологической акции

Более 200 курсантов военной академии ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого приняли участие в экологической акции под девизом «Чистое Подмосковье. Сделаем вместе!».

Совестно с администрацией городского округа Балашиха, представителями общественных экологических организаций, лесничества и волонтёрами, учащиеся передали школам, детским садам, городским паркам и всем желающим более 2 тыс. саженцев сосны, находящихся на территории, отведённой под строительство новых объектов академии.

Представители администрации гшорродского округа Балашиха поблагодарили командование военно-учебного заведения за участие в мероприятии, особо подчеркнув важность работы по сохранению зелёных массивов Московской области и городского округа Балашиха.



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