12.04.2017 (12:00)

В Москве состоялось заседание Коллегии Министерства обороны России

Сегодня в Москве под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу состоялось заседание Коллегии Минобороны России, посвященное подготовке проекта Государственной программы вооружения на 2018–2025 годы.

Как подчеркнул Министр обороны, «цель данной программы — обеспечить сбалансированное развитие системы вооружения Вооружённых Сил, других войск, воинских формирований и органов».

Сергей Шойгу пояснил, что планируемые мероприятия позволят оснастить армию и флот современными образцами вооружения и военной техники, дадут возможность сформировать научно-технический задел для разработки принципиально новых и нетрадиционных видов оружия.

Проектом новой программы предусматривается оснащение группировок войск в Крыму и Арктике.

«Важно учитывать, что намеченные планы будут осуществляться в условиях импортозамещения, развития отечественной электронной компонентной базы, реализации контрактов полного жизненного цикла военной продукции, а также синхронизации сроков подготовки необходимой инфраструктуры с поставками нового вооружения», — отметил Министр обороны.

При этом он обратил особое внимание на обеспечение преемственности между новым проектом и ныне действующей программой на 2011–2020 годы, «объёмы финансирования которой позволили выдержать заданные темпы поставок, модернизации и ремонта вооружения и военной техники».

В результате стратегические ядерные силы поддерживаются на уровне, позволяющем гарантированно решать стоящие перед ними задачи.

В Ракетных войсках стратегического назначения в боеготовом состоянии находится 99 процентов пусковых установок, из них более 96 процентов — в постоянной готовности к немедленному пуску.

Усилилась боевая мощь ядерной триады.

Сейчас она оснащена современным вооружением на 60 процентов.

На новый качественный уровень выведены силы общего назначения. Оснащённость Сухопутных войск современным вооружением составляет 42 процента.

Доля современного вооружения в Воздушно-космических силах достигла 66 процентов, а в Военно-Морском Флоте — 47 процентов.

«В целом оснащённость Вооружённых Сил современным вооружением и тех­никой в частях постоянной готовности составляет 58,3 процента, а исправность — 94 процента», — констатировал Министр обороны.

Таким образом, основные мероприятия ГПВ-2020 выполнены в установленном объёме.

Проводимая работа получила положительную оценку Президента России. Им поставлена задача сохранить темпы перевооружения армии и флота, обеспечить реализацию Государственной программы вооружения в намеченные сроки и в пределах выделяемых бюджетных средств.

Как пояснил Министр обороны, «учитывая значимость данного поручения, принято решение рассмотреть на заседании Коллегии предложения главнокомандующих видами и командующих родами войск, руководителей довольствующих органов по формированию нового проекта ГПВ».

Сергей Шойгу отметил, что в его разработке участвовали заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, организации промышленности, генеральные конструкторы и главные технологи.

По словам главы военного ведомства, в мае Министерство обороны направит проект Государственной программы вооружения в коллегию Военно-промышленной комиссии для его дальнейшего представления на утверждение Президенту Российской Федерации.

Министр обороны предложил заслушать доклады должностных лиц об итогах проделанной работы на этом направлении, обсудить предложения и порядок их реализации до 2026 года.

Сергей Шойгу поздравил участников заседания с Днем космонавтики — сегодня исполняется 56 лет со дня первого полета человека в космос. И совершил его Юрий Гагарин.

«В этот день мы чтим память тех, кто 12 апреля 1961 года осуществил прорыв в освоении космического пространства, кто стоял у истоков отечественной космонавтики», — сказал Министр обороны.

В связи со знаменательным событием Сергей Шойгу вручил заместителю генерального директора Государственной корпорации «Роскосмос» Юрию Власову книгу «История космических полётов».

В работе заседания Коллегии приняли участие руководящий состав Вооружён­ных Сил, представители органов государственной власти и оборонно-промышленного комплекса.

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