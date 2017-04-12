12.04.2017 (11:43)

Связисты Каспийской флотилии в ходе учения в полевых условиях установят связь с кораблями в море

Подразделения узла связи Каспийской флотилии в Астраханской области приступили к полевому выходу с отработкой задач по организации связи с корабельными группировками, выполняющими задачи в море и пунктах базирования в Астрахани и Махачкале.

Полевой выход начался с подъёма по тревоге, выхода из парка, построения техники в походную колонну и выдвижения в назначенный район. При совершении марша отрабатывалось отражение нападений диверсионно-разведывательных групп условного противника на колонну.

После прибытия в назначенный район связисты оборудовали в инженерном отношении и замаскировали позиции, развернув полевой узел связи.

На завершающем этапе полевого выхода со связистами проведут тактико-специальное учение по развёртыванию и свёртыванию передвижных станций на базе командно-штабных машин с прокладкой кабельных линий связи.

Основной задачей в ходе учения для личного состава будет отработка организации и обеспечения устойчивых каналов связи с кораблями флотилии в море и пунктах базирования.

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