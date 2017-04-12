12.04.2017 (11:28)

В ЗВО проводится конкурс профессионального мастерства военнослужащих военной полиции «Страж порядка»

В Ярославской области проходит окружной этап конкурса профессионального мастерства военнослужащих подразделений военной полиции Западного военного округа (ЗВО) «Страж порядка».

Военные полицейские выполняют нормативы по надеванию средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения, переноске раненого, упражнения контрольных стрельб из автомата Калашникова АК-74 и по метанию гранаты.

Также оцениваются навыки и умения по проведению мелкого ремонта автомобиля, оказанию первой медицинской помощи, выполнению приемов рукопашного боя, которые могут пригодиться военным стражам порядка в ходе задержания правонарушителей.

Соревновательная программа для автомобильных инспекторов включает фигурное вождение на патрульном автомобиле, быстрый заезд и выезд из бокса, а также элементы технической подготовки.

По итогам состязаний будут определены лучшие военные полицейские округа, которые отправятся защищать честь военной полиции ЗВО на следующем этапе.

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